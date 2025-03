Velvetgossip.it - Melita Toniolo confessa: non rifarebbe il Grande Fratello e svela un altro show ambito

, nota per la sua partecipazione al reality7”, ha recentemente condiviso i suoi pensieri sul passato e le sue aspirazioni future in un’intervista rilasciata al “Corriere della Sera”. La 38enne ha dichiarato di non avere intenzione di ripetere esperienze come quelle vissute in “” e “Diavolita”. Oggi,si dedica con passione alla conduzione di un programma su R101 e si occupa del suo bambino, Daniel, nato nel 2017.Dopo la separazione da Andrea Viganò, conosciuto come Pistillo,ha scelto di rimanere single. La coppia ha condiviso un legame dal 2015 fino al 2021 e insieme hanno dato vita a Daniel. In questo periodo,ha trovato una nuova dimensione personale e professionale, senza fretta di intraprendere una nuova relazione sentimentale.