Velvetgossip.it - Melita Toniolo confessa: non rifarebbe il Grande Fratello e svela il programma desiderato mai condotto

, celebre volto televisivo, ha recentemente condiviso alcune riflessioni sul suo passato e sul suo attuale percorso professionale. Intervistata dal Corriere della Sera, la 38enne ha affermato: “Adesso non rifarei il GF e la Diavolita”, dimostrando di aver preso le distanze da alcune delle sue esperienze più iconiche. Oggi,è al timone di unsu R101 e si dedica con passione alla maternità, essendo madre di Daniel, nato nel 2017. Dopo la fine della sua relazione con Andrea Viganò, noto come Pistillo, avvenuta nel 2021,ha scelto di rimanere single, concentrandosi sulla sua carriera e sulla crescita del figlio.Il percorso diha guadagnato notorietà come concorrente del7, dove ha avuto l’opportunità di conoscere Alessandro Tersigni, con cui ha avuto una relazione dal 2007 al 2009.