Melita Toniolo confessa | non rifarebbe il GF e svela il programma desiderato

, nota per il suo passato nel mondo della televisione italiana, ha recentemente rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, dove ha rivelato la sua attuale visione riguardo alla carriera e alle esperienze passate. La 38enne, che oggi conduce unsu R101 e si dedica alla maternità di Daniel, nato nel 2017, ha dichiarato di non avere intenzione di ripetere esperienze come quelle vissute nel Grande Fratello e in Diavolita.La vita attuale disi è reinventata con successo dopo la fine della sua relazione con Andrea Viganò, conosciuto come Pistillo, da cui ha avuto il figlio. Attualmente,vive la sua vita da single, dedicandosi interamente alla crescita di Daniel e alla sua carriera radiofonica. La sua scelta di non cercare un nuovo amore è chiara: “Non ho voglia di innamorarmi”, ha affermato, sottolineando l’importanza della sua attuale situazione personale e professionale.