Melita Toniolo confessa | il programma tv che sperava di condurre e non ha avuto

, nota al pubblico per il suo coinvolgimento nel mondo della televisione, ha recentemente rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, in cui riflette sul suo passato e sul suo attuale percorso professionale. La 38enne, che ha fatto parte del cast del Grande Fratello 7, ha dichiarato: “Adesso non rifarei il GF e la Diavolita”. Oggi,è una madre impegnata e conduce unsu R101, dedicandosi anche a suo figlio Daniel, nato nel 2017.La vita sentimentale diha subito dei cambiamenti significativi. Dopo la fine della relazione con Andrea Viganò, noto come Pistillo, con cui ha condiviso un legame dal 2015 al 2021, lasi trova attualmente a vivere da single. Nonostante le sfide personali, ha trovato una nuova stabilità e non sembra avere la volontà di intraprendere nuove relazioni.