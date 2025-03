Velvetgossip.it - Melita Toniolo confessa: ecco quale programma tv desiderava condurre

, nota al pubblico per la sua partecipazione al Grande Fratello 7 e per il suo ruolo di Diavolita nelLucignolo, ha recentemente rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, in cui ha condiviso le sue riflessioni sul passato e sul presente. La 38enne ha dichiarato di non avere intenzione di ripetere esperienze come quelle del reality show e delcult, affermando: “Adesso non rifarei il GF e la Diavolita”. La nuova vita diAttualmente,è impegnata come conduttrice delGood Times su R101, mentre si dedica con passione al ruolo di madre di Daniel, nato nel 2017. Dopo la fine della relazione con Andrea Viganò, conosciuto come Pistillo, con cui ha condiviso un legame dal 2015 al 2021,si trova in una fase di rinascita personale e professionale.