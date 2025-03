Oasport.it - Meillard comanda il gigante di Sun Valley. Odermatt solo sesto, De Aliprandini non lontano dal podio

Leggi su Oasport.it

Loicsi conferma in grandissima forma in quest’ultima parte della stagione. Lo svizzerola classifica dopo la prima manche delmaschile delle finali di Sun, infliggendo anche distacchi importanti a tutti gli avversari. Un’ottima prova quella dell’elvetico, che è risultato il migliore in tre dei quattro intermedi, facendo la differenza soprattutto nella seconda parte.Seconda posizione per il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, staccato di 53 centesimi dalla vetta. Terzo il norvegese Henrik Kristoffersen (+0.65), che si contenderà proprio condomani la coppa di slalom. Bravissimo l’andorrano Joan Verdù, che si è inserito al quarto posto con il pettorale numero 16 a 80 centesimi dalla testa della classifica.L’austriaco Stefan Brennsteiner (+0.96) è quinto davanti allo svizzero Marco, che è solamentea 98 centesimi dal connazionale, complice anche un grave errore nella parte centrale.