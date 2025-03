Esports247.it - Meglio dell’oro o del Bitcoin: il prezzo che cresce sempre è quello di Silent Hill

Scopri come il valore dei giochi disia cresciuto esponenzialmente, rendendo la saga un simbolo del collezionismo videoludico.sta vivendo una rinascita (semmai lo si possa aver considerato morto). Con il remake di2 e l’attesa perf, Konami pare abbia intenzione di riportare in auge uno dei suoi franchise più iconici. Ma per i fan che vogliono riscoprire l’intera saga, il viaggio è tutt’altro che economico: giocare i titoli originali oggi significa affrontare un mercato dell’usato dai prezzi stellari (ovviamente nel caso voleste usare i giochi originali, wink wink, ma noi non vi diremmo mai di giocare ad altro che non siano giochi originali, espressione severa).La collezione impossibile:nel 2025Ad eccezione del remake di2, solo due giochi sono attualmente accessibili su piattaforme moderne:: Homecoming su Steam e4: The Room su GOG.