Lapresse.it - Medioriente: Hamas, quando Idf cerca di liberare ostaggi li riporta in bare

Milano, 26 mar. (LaPresse) – “Ogni volta che l’occupazionedi recuperare glicon la forza, li restituisce morti nelle”. Lo ha affermato in una nota, che ha accusato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di “mentire alle famiglie degliafferma che l’opzione militare è in grado dirli a casa in vita”. LoAl Jazeera.ha aggiunto che la violazione del cessate il fuoco e il ritorno alla guerra a Gaza sono stati una “decisione premeditata” di Netanyahu, che ha ceduto alle pressioni del ministro della Sicurezza nazionale di estrema destra Itamar Ben-Gvir. “Netanyahu è pienamente responsabile del fallimento dell’accordo e la comunità internazionale e i mediatori devono esercitare pressioni su di lui affinché interrompa l’aggressione e torni sulla via del negoziato”, si legge nella nota.