361magazine.com - Medicina estetica e sicurezza: il vademecum di BTX Bar® contro i trattamenti illegali

Leggi su 361magazine.com

“Faresti mai un intervento al cuore dal parrucchiere?” Una guida per scegliere solo professionisti certificatiNegli ultimi anni, il boom dellaha portato a una crescita esponenziale disempre più accessibili. Ma dietro la promessa di labbra rimpolpate e rughe distese si nasconde un fenomeno preoccupante: la diffusione di procedure mediche invasive eseguite da personale non qualificato, spesso in centri privi delle necessarie autorizzazioni sanitarie.Le recenti indagini dei NAS hanno acceso i riflettori su una realtà allarmante: solo a Roma, il 25% dei centri estetici non rispetta le normative vigenti. Tra le pratiche più diffuse, l’uso improprio della hyaluron pen per iniettare acido ialuronico in profondità nel derma, una tecnica riservata esclusivamente ai medici.