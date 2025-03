Sportnews.eu - McLaren favorita per il titolo 2025: le caratteristiche tecniche che rendono perfette le MCL39

Leggi su Sportnews.eu

Dopo i primi test in Bahrein e le prime due gare, la scuderia di Woking sembra imbattibile: ledelle.Dopo i primi test svolti in Medio Oriente, in Bahrein, e i primi due Gran Premi, le dinamiche del mondialedi Formula 1 sono già chiare a tutti: lesono le auto da rincorrere, troppo veloci, troppo affidabili, troppo equilibrate. Vetture apparentemente imbattibili e che quest’anno, secondo i pronostici, dovrebbero dominare l’intera stagione.Ladi Oscar Piastri (Sportnews.eu)A dire la verità, lecosì in forma e così avanti nelle prestazioni erano già state notate nel mondiale scorso, con la miracolosa progressione avvenuta a metà stagione, tanto da portare la scuderia di Woking a vincere la classifica costruttori, superando le quadre avversarie nelle ultime gare.