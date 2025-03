Unlimitednews.it - Maxi sequestro di stupefacenti a Torino, 110 kg di marijuana e hashish

Leggi su Unlimitednews.it

(ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un cittadino italiano per detenzione di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente. Segnatamente, da attività info-investigativa, gli operatori della Squadra Mobile apprendevano che una persona deteneva della droga all’interno di un garage ubicato in un complesso di Orbassano e, nel corso di un servizio di appostamento, notavano sopraggiungere un’auto che si dirigeva in uno dei box dello stabile di proprietà di una società risultata, successivamente, estranea ai fatti.trl/mca1Unlimited News - Notizie dal mondo