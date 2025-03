Iltempo.it - Maxi processi e trucco mediatico

Ennesimo esito di una delle tanteoperazioni giudiziarie, dall'epico nome «Maestrale-Carthago», condotta dalla Procura Antimafia di Catanzaro: dei novanta imputati, quaranta assolti. E tutto questo con il rito abbreviato, ossia sulle sole carte del pubblico ministero, sui soli atti di indagine, senza aggiunta di alcuna altra prova a favore degli imputati. Il processo nasceva con molti altri imputati, alcuni dei quali hanno scelto l'abbreviato, altri il dibattimento. Una situazione che si è ripetuta in questi anni, con esiti simili, e con simile strame di diritti. Molti buontemponi continuano a dire che l'indagine ha retto, ha svelato una realtà di illeciti e di infiltrazioni mafiose. Eppure, quella inchiesta ha coinvolto decine di persone, non solo risultate del tutto estranee alle accuse, ma per di più sottoposte, durante le indagini, ad arresti domiciliari, a carcerazioni preventive, ad altre forme di restrizione personale.