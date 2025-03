Lanazione.it - Maxi discarica, c’è l’Arpat: “Plastiche e altri rifiuti”. Spuntano anche garze, verifiche su altri 3 siti

Palazzuolo sul Senio (Firenze), 26 marzo 2025 – L’acqua scorre in un fiume di, il torrente è in ostaggio della plastica. Che è ovunque. Un attacco al cuore di quella che era considerata una delle vallate più incontaminate dell’Appennino. Finché una frana provocata dall’alluvione dei giorni scorsi ha scoperchiato unafantasma – dimenticata da 54 anni – trascinando enormi quantità dinel torrente Rovigo a Palazzuolo sul Senio e poi fino al Santerno, affluente del Reno. Elementi che fanno pensare a un disastro ambientale devastante. “Abbiamo le foto dellemedicali spuntate tra le scorie e ci risultanoavvistamenti di sacche trasfusionali”, racconta Ivano Cobalto, del Cai di Imola. Intanto ieri Arpat ha pubblicato il primo report dopo il sopralluogo di una settimana fa: “Ivisibili in superficie sono per lo più resti di sacchetti di plastica, misti a terra eorganici biodegradati e mineralizzati, con la presenza sporadica di lattine, oggetti domestici metallici, articoli di abbigliamento e frammenti di vetro”.