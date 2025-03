Gamberorosso.it - Max Mariola fa il bis a Milano. Apre il suo bistrot e invita: "Venite tutti!"

Leggi su Gamberorosso.it

The sounds of love suonerà ancora, come il Sam di Casablanca. Maxsta per raddoppiare la sua presenza a, città da cui si è fatto volentieri adottare. Lo ha annunciato lo stesso chef romano con un video su Instagram nel suo classico stile informale e coinvolgente (e in parannanza e maniche di. maglietta). “Ce l’abbiamo fatta, sabato 29 marzo apriamo il mio. Alle 17. Sieteti”.Ildi MaxIl locale si chiamerà Ilby Maxe sarà più semplice rispetto al ristorante aperto nel gennaio scorso con la grancassa mediatica al numero 26 di via San Marco. A poche centinaia di metri dalla nuova location, che è invece al numero 12 di corso Garibaldi. Il locale si trova dove prima c’era Baobab Burger e la trasformazione dei locali ha richiesto più tempo del previsto: l’inaugurazione era prevista per lo scorso autunno ed è slittata fino all’inizio della primavera, a causa di lungaggini di un cantiere piuttosto impegnativo.