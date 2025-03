Oasport.it - Mauro Nespoli: “L’Italia deve rimboccarsi le maniche per tornare a vincere. Prendiamo esempio dalla Corea”

è stato l’ospite speciale della puntata di Focus – speciale tiro con l’arco in onda sul canale Youtube di OA Sport. L’arciere nativo di Voghera si è raccontato a 360 gradi tra passato e futuro, analizzando anche la situazione dell’arco italiano in un complesso globale che si sta facendo sempre più competitivo.Il classe 1987 inizia il suo racconto parlando della sua carriera ventennale: “La medaglia che ricordo meglio, può sembrare banale, ma è ovviamente Londra 2012. Quella medaglia d’oro è stata un’esperienza veramente eccitante ed emozionante sia in positivo sia in negativo. Arrivavamo alle Olimpiadi non con i favori del pronostico e con un pizzico di tensione tra noi e lo staff tecnico per alcune incomprensioni che ci hanno portato fino ai Giochi. Siamo stati bravi a fare quadrato attorno a noi stessi e mantenere il nostro livello dal primo all’ultimo match.