Matteo Berrettini via la racchetta | il punto del delirio contro De Minaur | Video

Saràa dover "vendicare" Lorenzo Musetti: il tennis azzurro lascia il segno nell'Atp 1000 di Miami: Il Martello romano è approdato ai quarti dopo un'appassionante sfidala testa di serie numero 10, Alex de, battuto con il punteggio di 6-4, 7-6 (7) in due ore esatte di gioco. Nole Djokovic, il serbo ex numero 1 al mondo (oggi numero 5), ha invece travolto con un doppio 6-2 Musetti. Tra le donne Jasmine Paolini è diventata la prima azzurra ad approdare in semifinale sul cemento della Florida con un secco 6-3, 6-2 sulla polacca Magda Linette, in un'ora e 16 minuti di gioco. L'unica delusione è arrivata come detto da Musetti, che dopo aver messo in mostra fin qui un grande tennis e aver accarezzato il sogno di poter entrare nella top 10 mondiale non è riuscito a battere per la seconda volta Djokovic.