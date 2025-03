Masters 1000 Miami | Berrettini doma de Minaur ora il tabù Fritz Musetti out contro Djokovic

Leggi su Sportface.it

Matteo supera in due set l'ostacolo Alex de Minaur e accede ai quarti di finale dei Miami Masters. Il tennista romano ha la meglio dopo due ore di partita in cui è riuscito a tenere testa al ritorno dell'australiano: 6-3 7-6(7) il risultato finale. Niente da fare, invece, per Lorenzo Musetti, che cede in due set con un doppio 6-2 a Novak Djokovic: l'azzurro parte bene, ma poi deve alzare bandiera bianca contro una delle versioni migliori del serbo da un po' di tempo a questa parte. Ad attendere Berrettini ai quarti ci sarà Taylor Fritz, che ha avuto la meglio sulla wild card Adam Walton: lo statunitense ha rappresentato fin qui un vero tabù per il romano, che ha perso tutti i quattro precedenti.