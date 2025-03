Maschietto o femminuccia? Amici la cantante incinta | ha dato la bellissima notizia ai suoi fan

Leggi su Caffeinamagazine.it

Dopo l’annuncio emozionante di Alessandra Amoroso, un’altra ex allieva diha rivelato la sua dolce attesa. Questa volta è stata una delle voci più apprezzate del talent show, che ha deciso di condividere con il pubblico unaspeciale in un’intervista esclusiva rilasciata al Chi Magazine, diretto da Alfonso Signorini.Laha raccontato di esseree di aspettare un bambino con il suo compagno. Nonostante la gioia del momento, la coppia ha scelto di non conoscere ancora il sesso del bebé, preferendo scoprire se sarà uno unasolo al momento della nascita. “Non vediamo l’ora di vedere il nostro piccolo e scoprire chi sarà, ci emozionerà tantissimo!”, ha dichiarato la. Inoltre, durante l’intervista, ha anche svelato un’ulteriore sorpresa per ifan: l’uscita di un nuovo singolo che racchiude un pensiero speciale sulla gravidanza.