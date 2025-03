Screenworld.it - Martin McDonagh – A metà strada tra dramma e umorismo

Un conflitto, la morale, la critica sociale e storica. Tutti elementi che se ben mescolati con la giusta dose di scambi taglienti ci restituiscono la filmografia di. E non stupisce affatto, dal momento che il conflitto sembra essere un aspetto fondamentale della sua identità e formazione.Nato e cresciuto in Inghilterra (compie 55 anni il 26 marzo 2025) da una famiglia con forti radici irlandesi – due terre che, per usare un eufemismo, non hanno mai avuto una grande intesa – il regista lega molte delle sue opere al sentire dell’isola: dalle due trilogie di opere teatrali, i cui rimandi all’isola di San Patrizio sono evidenti sin dal titolo, sino all’ultima opera, Gli Spiriti dell’isola (The Banshees Of Inisherin, 2022).Dal teatro al cinemaBrendan Gleeson in una scena del cortometraggio Six Shooter (2004) ©Film4 ProductionsGli anni ’90 sono il decennio in cuiinizia a vestire i panni del vero prodigio della scrittura teatrale, con un ritmo di produzione straordinario: nel 1994 realizza ben dieci opere.