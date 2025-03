Formiche.net - Marsalek (ex Wirecard) non si trova. Ma continua a lavorare per Mosca

Al momento del fallimento della fintech tedescanel luglio 2020 per un debito di quasi 4 miliardi di dollari nei confronti dei creditori, l’austriaco Jan, oggi 45 anni e allora direttore operativo della società tedesca di elaborazione dei pagamenti, si sarebbeto in Russia o in Bielorussia. Su di lui rimane una “Red Notice” dell’Interpol per frode. Non si sa dove si trovi attualmente. Probabilmente in Russia. Secondo un’inchiesta pubblicata l’anno scorso da Der Spiegel, Der Standard, The Insider e ZDF,avrebbe incontrato per la prima volta il suo referente del servizio di intelligence militare russo Gru nel 2014.Inizialmente avrebbe usato la sua posizione inper raccogliere informazioni su Bellingcat, il collettivo investigativo che ha rivelato i collegamento tra il Gru e il tentativo di avvelenamento di Sergej Skripal, ex agente britannico nel KGB, e della figlia Yulia Skripal, con l’agente nervino Novichok nella cittadina inglese di Salisbury.