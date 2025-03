Lanazione.it - Marna Fumarola e Giovanni Palombo nel concerto "Grazie a la Vida"

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 26 marzo 2025 – Sabato 29 marzo alle ore 22:00 al Circolo Culturale Arci Aurora di Arezzo torna la Rassegna DiVociDiDonnenela laviolino, vocechitarra acustica e classica Quello di “a la” è un incontro di corde, quelle del violino die della chitarra di. In tempi difficili cantiamo vita ed emozioni che proviamo a rilanciare in musica, con alcune canzoni che amiamo rilette con la nostra sensibilità e con i nostri strumenti, cantate dacon splendido coinvolgimento. I brani strumentali sono invece originali, composizioni dinon scritte per questo duo ma a esso adattate, e che come un gioco di specchi riflettono il loro sapore mediterraneo in questo “” che percepiamo nella musica.