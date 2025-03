Lettera43.it - Marko Bošniak, chi è il cantante in gara all’Eurovision 2025 per la Croazia

Leader di una nuova generazione di musicisti in, il giovanesi esibirà per il suo Paese alla 69esima edizione dell’Eurovision Song Contest, in programma a Basilea dal 13 al 15 maggio. Pur avendo appena 21 anni, può vantare una ricca serie di riconoscimenti tra cui il Porin per il miglior artista emergente di Zagabria. In attesa del suo primo album in studio, ha già pubblicato diversi singoli tra cui Poison Cake che canterà sul palco elvetico nella prima semifinale. Ispirata alle fiabe Biancaneve e Hansel e Gretel dei fratelli Grimm, la canzone racconta l’importanza di far valere i propri diritti anche sotto forma di «dolce vendetta nei confronti di chi ha cercato di fare un dispetto».Chi è, inper lain uno scatto condiviso sui social (Instagram).