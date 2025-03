Amica.it - Marinella Senatore è la madrina della seconda edizione del Premio "Amica - The Art Issue" dedicato alla connessione tra moda e arte. Ha anche creato un artwork per la nostra copertina

Leggi su Amica.it

Fondamentale e identitario, «E tu chi sei ?» è un quesito universale. E Who Are You? èil titolo del collage che l’artista multidisciplinarehaper: lo potete ammirare sul battente di. L’opera ha ispirato i talenti under 35 che hanno pcipato al nostro art contest, cui abbiamo chiesto di partire proprio dall’autoritratto, un tema da sempre caro al mondo dell’. E: ogni volta che decidiamo che cosa indossare, è perché vogliamo dare di noi un’impressione, essere pdi una visione e rappresentarla., nata a Cava de’ Tirreni (Sa) nel 1977, è famosa nel mondo per la carriera più che ventennale e ha fattocollettività il fulcro essenzialesua