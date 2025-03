Marina Calderone e la laurea con gli esami fatti la domenica | Dossieraggio contro di me Ma non spiega

Leggi su Open.online

La ministra del Lavoro,, prova a dire la sua sulla vicenda dellapresso la Link Campus, conseguita, secondo l’inchiesta che il Fatto quotidiano ha pubblicato negli ultimi giorni, consvolti lae mentre il marito era nel cda dell’ateneo telematico: «I titoli conseguiti non hanno portato ad alcun vantaggio professionale o politico – dice– e in ogni caso tutto si è svolto in conformità alla legge». E aggiunge: «Non serviva laper essere presidente dell’Ordine dei consulenti del lavoro, carica che ho dal 2005, lavoro da quando avevo 19 anni, ho sempre creduto nello studio e nel lavoro e per questo ho volutormi. Le procedure si sono svolte senza forzature o irregolarità», l’obiettivo reale degli interrogati è screditare». Nel merito dei punti contestati, però, non entra mai.