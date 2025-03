Milleunadonna.it - Marie Curie, la scienziata che vinse due Nobel: i suoi appunti, molto pericolosi, sono custoditi dentro scatole di piombo

Skodowskanacque in Polonia, a Varsavia, nel 1867 in una famiglia di insegnanti. Quando icaddero in povertà, si trasferì in Francia. Qui si innamorò di Pierree, ricambiata, lo sposò. Famosa per gli studi sulla radioattività, riuscì a vincere due premiin due diverse discipline.