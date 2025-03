Agrigentonotizie.it - Mariano Deidda scrive un'opera dedicata a Pirandello: l'omaggio del "Cantapoeta" alla città Capitale della cultura

Leggi su Agrigentonotizie.it

Lo chiamano "" per la sua rinomata capacità di trasformare poesie e testi di importanti scrittori in musica. Questa volta si è soffermato su Luigie sulla sua Girgenti, non a caso dato che questo è l'anno diitaliana. Tornerà prestissimo sul palco per.