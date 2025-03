Inter-news.it - Marianella si sbilancia: «Inter favorita sul Bayern Monaco. Un fattore!»

Massimoha effettuato una sua disamina in merito agli impegni che attenderanno l’nel prossimo futuro, con un’attenzione privilegiata al doppio confronto con ilin Champions League.IL RAGIONAMENTO – Massimosi è così espresso a Sky Sport sulle ambizioni future dell’: «Importante è stata la vittoria sull’Atalanta, un successo chiave in ottica Campionato. L’ha tantissimi appuntamenti, tutti importanti. L’idea delle tre competizioni vinte c’è, ed è reale, anche se non è facile. Non lo è perché ci sono due derby in Coppa Italia contro il Milan, ilin Champions League. A proposito di questa sfida, io do l’contro i bavaresi perché il progetto dei tedeschi è nuovo: è vero che ilha tanti giocatori fenomenali, ma l’già corre su dei binari di affidabilità».