Maria Rosaria Boccia la nuova carriera da influencer con Rita De Crescenzo | di cosa parlerà il loro podcast – Il video

Si chiamerà «Pasta» ilideato e condotto da, con un ospite fisso a dir poco d’eccezione:De. Già all’inizio di marzo, la tiktoker terrore delle piste di Roccaraso aveva garantito in unche «non nu fake», a proposito del progetto che bolliva in pentola con l’imprenditrice di Pompei. E infatti è tutto verissimo: entro aprile uscirà una prima puntata con ambizioni già altissime: «Trasformare e divulgare i messaggi dei partecipanti facendoli diventare virali – scrive la consulente mancata dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano – e permettendo al suo pubblico di avvicinarsi a realtà mai esplorate».Di cheilLe realtà mai esplorate sono innanzitutto l’accoppiata inedita, annunciata con unpirotecnico sui social, che regala uno scambio tra le due conduttrici con una grandissima intesa in appena «30? irresistibili registrati a Napoli».