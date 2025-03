Tpi.it - Mare Fuori 5 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata della serie

tv:laQuesta sera, 26 marzo 2025, alle ore 21.20 su Rai 2 va in onda ladi5, la quinta stagionepopolaredi successo ambientata in un carcere minorile. L’IPM (Istituto penitenziario per i Minorenni) di Napoli accoglierà nuovi ragazzi che arrivano anche daCampania. Vediamo insieme5 intv e in.In tvAppuntamento su Rai 2 questa sera, 26 marzo 2025, alle ore 21.20 con la. Per ognivengono trasmessi due episodi.livePotete seguire gli episodi ine on demand sulla piattaforma gratuita Rai Play,dal 12 marzo sono disponibili i primi sei episodi.Quante puntateAbbiamo vistoin5, ma quante puntate sono previste? La quinta stagione si compone in tutto di 12 episodi.