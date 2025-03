Tpi.it - Mare Fuori 5: quante puntate, durata e quando finisce

5:sono previste per5? La nuova stagione va in onda su Rai 2 in prima visione da mercoledì 26 marzo 2025 alle ore 21.20. L’IPM (Istituto penitenziario per i Minorenni) di Napoli accoglierà nuovi ragazzi che arrivano anche daCampania. In tutto sono previste sei, composte da due episodi ciascuno. Per un totale quindi di 12 episodi. I primi sei sono già disponibili su Rai Play dal 12 marzo. Ecco la programmazione completa.Prima puntata: 26 marzo 2025Seconda puntata: 2 aprile 2025Terza puntata: 9 aprile 2025Quarta puntata: 16 aprile 2025Quinta puntata: 23 aprile 2025Sesta puntata: 30 aprile 2025Quanto dura () ogni puntata di5? Ogni episodio ha unadi circa 50 minuti.