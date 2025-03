Tpi.it - Mare Fuori 5: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

5: le, 26 marzo 2025Questa sera, 26 marzo 2025, alle ore 21.20 su Rai 2 va in onda ladi5, la quinta stagionepopolare serie ambientata in un carcere minorile, che torna con nuove storie e personaggi. Vediamo insieme ledi questa sera.)Nel primo episodio la scelta di Rosa di non sposare Carmine e il suo conseguente ritorno in IPM si diffondono rapidamente in tutto l’istituto, creando sconcerto e disappunto sia tra i ragazzi che tra gli adulti. Non è stata però per Rosa una decisione semplice e l’unica che sembra comprenderla è Carmela. Le due ragazze, infatti, dopo aver condiviso una scoperta sconcertante, si promettono di esserci sempre l’una per l’altra. Mentre all’IPM arrivano tre nuovi detenuti, Samuele e Federico dal nord, e Simone, dalla provincia napoletana, il comandante fa un incontro che accende la sua curiosità.