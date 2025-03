Movieplayer.it - Mare Fuori 5, la colonna sonora è in uscita: nei brani anche la partecipazione di Maria Esposito

Insieme al debutto in tv della quinta stagione, arrivaladi5, composta da Stefano Lentini. Vera e propria protagonista della serie, ha realizzato oltre 100milioni di streaming.Ecco la tracklist. Questa sera la quinta stagione diapproda su Rai Due. In onda in prima serata a partire dalle 21.20, la serie ha già mandato in crash Raiplay, dove i primi sei episodi erano già disponibili in anteprima dallo scorso 12 marzo; oggi invece, arrivano i restanti sei della stagione. In quanto a numeri, non è da meno ladi Stefano Lentini: motore e protagonista della serie, ha realizzato ben 100 milioni di streaming sulle piattaforme online. Stefano Lentini è stato premiato con due dischi d'oro e un doppio platino. Insieme alla quinta stagione, è in