Mare Fuori 5 | disponibile la colonna sonora

5:laLa serie televisiva5 non ha bisogno di presentazione: è il fenomeno che a pochi minuti dalla sua uscita, manda in crash la piattaforma RaiPlay. L’enorme numero spettatori l’ha resa uno dei maggiori successi della produzione seriale italiana. Prodotta da Picomedia e Rai Fiction, con le musiche originali di Stefano Lentini, a un mese dalla sua release ha già collezionato 35 milioni di streaming per un totale di 14 milioni di ore di visione (*dati: Sensemakers, Auditel).La quinta stagione, diretta da Ludovico Di Martino, èsu RaiPlay dal 12 Marzo e in onda su Rai Due dal 26 Marzo. A partire dal 20 Aprile, le prime quattro stagioni saranno distribuite in tutto il mondo su Netflix con il titolo internazionale The Sea Beyond. La, motore e protagonista della serie, ha collezionato numeri straordinari, con oltre 100 milioni di streaming sulle piattaforme online.