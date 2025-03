Lapresse.it - Marche, nel cantiere FS per il potenziamento della Orte – Falconara

Questa mattina, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha dato il via allo scavogalleria Chiaradovo in località Genga(Ancona), lotto Genga–Serra San Quiricolinea. Lo scavo è avvenuto tramite quella che in gergo tecnico è definita la prima “volata”, ovvero l’abbattimento attraverso l’utilizzo di esplosivi, dei primi 2,5 metri dei complessivi 267.All’evento hanno partecipato il presidenteRegione, Francesco Acquaroli, il sindaco di Genga, Marco Filipponi,l’amministratore delegato del Consorzio Stabile Eteria, Vincenzo Onorato, il direttore Investimenti di Rete Ferroviaria Italiana, Lucio Menta, il Commissario Straordinariolinea, Vincenzo Macello, e il Parroco di Albacina, Don Leopoldo Paloni, che ha impartito la benedizione del fronte estatua di Santa Barbara che verrà collocata in una nicchia all’ingressogalleria.