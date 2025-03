Quotidiano.net - Mar Nero Tregua più vicina

Lanavale tra Russia e Ucraina si fa largo nel Mar. Kiev accetta le proposte discusse tra Mosca e Washington al tavolo di Riyad. Ma ci sono due comunicati diversi: quello di Washington e Mosca, e quello di Washington e Kiev. I due documenti per la maggior parte convergono, ma in uno specifico punto si allontanano platealmente. Le intese condivise prevedono navigazione sicura; divieto di utilizzare le navi commerciali per scopi militari; impegno congiunto con Washington a sviluppare misure che assicurino l’effettivo divieto di attacco alle strutture energetiche; apertura ai "buoni uffici di Paesi terzi, per sostenere l’attuazione degli accordi energetici e marittimi" (parole anche di Mosca); impegno di Stati Uniti e Russia a lavorare per il raggiungimento di "una pace duratura e sostenibile", primo obiettivo fisiologico dell’Ucraina aggredita.