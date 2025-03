Lanazione.it - Manutenzione al via. Chiesti interventi anche per il Bambagioni

"Lavori in corso in Via Cicioni, che non venivano realizzati da decenni. Da venerdì inizia la bitumazione, alla fine dei lavori di fresatura. Nei prossimi giorni partiranno altri lavori, di cui vi daremo puntuali aggiornamenti". A darne notizia l’assessore ai lavori pubblici Francesco Zuccherini. A proposito di buche e dislivelli sull’asfalto, un gruppo di residenti chiedeurgenti nei pressi del cenrtro sportivo. "La strada - segnalano - è piena di voragini e diventa difficile evitarle, vista la frequenza".