Ilrestodelcarlino.it - Manovra di bilancio Emilia-Romagna, via libera ai sacrifici. De Pascale: migliorerò i servizi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 26 marzo 2025 – È una stangata, certo, ma, dice in sostanza il governatore Michele de, non c’era altra strada. Un mese dopo la prima doccia fredda, apportati molti dei correttivi richiesti dalle parti sociali e dalle stesse opposizioni, questa sera l’assemblea legislativa della Regioneha approvato, col voto contrario del centrodestra, ladi. Si tratta dell’annunciata operazione da 14,3 miliardi, di cui oltre 10 destinati alla Sanità, con un consistente potenziamento del fondo per la non autosufficienza. Poi ci sono 1,9 miliardi per lavoro e imprese, i fondi per la manutenzione del territorio (24 milioni in più all’anno), le risorse per le politiche abitative (fondo affitti e residenza pubblica), risorse straordinarie per il trasporto pubblico locale.