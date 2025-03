Terzotemponapoli.com - Manna, la Juventus starebbe ripensando a lui

Leggi su Terzotemponapoli.com

Giovannisarebbe un nome tornato a circolare a Torino sponda. Secondo quanto riferito dal quotidiano “Il Giornale”, nella sua edizione odierna, potrebbe esserci un cambio in dirigenza. Ed è spuntato proprio il nome di Giovanni. Di seguito quanto riporta il quotidiano.tra i papabili ds delladel futuroCosì “Il Giornale”: “Bisognerebbe che all’interno della società ci fosse qualcun altro in grado di fare capire quotidianamente cosa significhi indossare una maglia così pesante e vincente. Il primo nome che viene in mente, solo per il fatto che frequenta già la sede con altri compiti, è quello di Giorgio Chiellini. A proposito del quale non a caso in questi giorni si sono susseguite voci che lo vorrebbero prossimamente più coinvolto nella gestione tecnica.