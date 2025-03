Nerdpool.it - Manga Issho 1 – Com’è la nuova rivista europea di global manga?

Leggi su Nerdpool.it

Finalmente è uscito il primo numero di, laditargata Edizioni Star Comics con la collaborazione di altri 3 editori europei, Kana Edition, Altraverse e Planeta Cómic. Unatrimestrale che presenta sia serie in prosecuzione che storie autoconclusive, affiancando autori affermati e amati a nuovi fumettisti tutti da scoprire. Nel concreto,quindi il primo numero di questa1; Edizioni Star ComicsLeggiamo insiemeIn Italia abbiamo visto riviste dicomparire e scomparire in brevissimo tempo.si presenta in maniera diversa e più strutturata, grazie anche all’eccezionale collaborazione di 4 grandi editori che presentano nel proprio catalogo importanti esempi di, che stanno già appassionando i lettori europei e non solo.