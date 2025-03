Mamma organizza feste di capricci per aiutare gli adulti a liberarsi dallo stress | “Tutti più leggeri dopo una sfuriata”

Leggi su Fanpage.it

Una madre australiana ha iniziato are dei ritrovi dove glipossono sfogaree frustrazione comportandosi esattamente come bambiniosi, lasciandosi andare a urla, danze sfrenate per sfogare le proprie emozioni senza il timore di essere giudicati: "I più picocli ci insegnano a fare i conti con ciò che proviamo".