Lanazione.it - Mamma germano e i suoi 17 cuccioli in trappola sul tetto di un garage, salvati dai vigili del fuoco

Prato, 26 marzo 2025 – Un’esemplare femmina diinsieme ai17sono statidaideldi Prato. Nella mattinata del 26 marzo è scattata la segnalazione dopo che la famigliola era rimasta bloccata sopra ildeidi un condominio nei pressi di via Adriatico, in località Galciana. I piccoli sono stati catturati dagli operatori per poi essere liberati nel vicino laghetto dove li stava attendendo la madre che, volando, si era sottratta alla cattura.