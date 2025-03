Lettera43.it - Mamagama, chi sono i membri del gruppo in gara all’Eurovision 2025 per l’Azerbaijan

Come spesso accade, l’Eurovision Song Contest è un trampolino di lancio per molti cantanti ancora poco conosciuti sulla scena europea ma che stanno guadagnando ampio slancio nel loro Paese. È il caso dei, formatisi a Baku nel 2021, che rappresenterannoa Basilea. Contraddistinti da un suono con forti influenze indie pop e rock alternativo, attingono anche alla musica tradizionale della loro terra creando un’esperienza molto spesso suggestiva. In Svizzera porteranno la loro Run with U, canzone in inglese che hanno descritto come «rappresentazione dell’essenza» della nazione caucasica. Debutteranno durante la prima semifinale di martedì 13 maggio, sperando di staccare un pass per la finale di sabato 17.Chi, band che rappresenteràI tredei(Tato Panahi/EBU).