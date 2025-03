Lanazione.it - Maltempo, scatta la pulizia straordinaria di caditoie e condotte. Ecco dove e quando

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 26 marzo 2025 – Dopo l'ondata diche ha colpito la Toscana nelle scorse settimane, Publiacqua ha deciso di avviare un'importante operazione didellee delledi acque nere, contaminate dai fanghi post alluvione. Per portare avanti questo intervento, Publiacqua ha siglato un accordo con il Consorzio Spurghisti Associati (Csa), una realtà che raggruppa 46 aziende del settore distribuite fra Prato, Firenze, Pistoia, Valdelsa e Valdarno. A coordinare l'attività sarà il presidente del Consorzio, Massimo Durgoni, che si è già occupato di gestire operazioni simili a Faenza, in Emilia Romagna, e in precedenza a Prato e Campi Bisenzio. Subito al lavoro per impedire l’ostruzione del sistema fognario L'operazione si rende necessaria per evitare che i residui di fango e detriti accumulatisi nellepossano ostruire il sistema fognario, impedendo il corretto deflusso delle acque in caso di nuove piogge abbondanti.