Tg24.sky.it - Maltempo, per domani allerta meteo arancione in tre regioni: scuole chiuse in Calabria

Leggi su Tg24.sky.it

Peggioramento delle condizionirologiche in vista nelle prossime ore sulla gran parte della penisola. Dalla notte di oggi temporali sono attesi su Campania, in estensione ad Abruzzo, Molise e Marche. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Prevista perda parte della Pretezione civileine su alcuni settori di Marche e Abruzzo. Gialla, invece, in Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia e su alcuni settori di Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo.a Catanzaro e LameziaA destare le maggiori preoccupazioni è la, dove I fenomeni "saranno accompagnati da rovesci di forte intensita?, attivita? elettrica e forti raffiche di vento".Alla luce dell', il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita ha disposto la chiusura delleper la giornata di