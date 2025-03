Ilrestodelcarlino.it - Maltempo, disagi e blackout: fulmine colpisce una scuola

Castelfranco (Modena), 26 marzo 2025 – Un forte temporale che ha sorpreso tutti: lunedì notte i cittadini di Castelfranco e delle frazioni sono stati svegliati da vento, pioggia incessante e tanti, veramente tanti, fulmini. ANDREA FASANI Per oltre due ore, dalle 23.45 fino dopo le 2 di notte, il capoluogo e le zone adiacenti, sono stati flagellati da una non prevista ondata diche ha messo in ginocchio la città e i vari servizi. In poche ore sono caduti circa 32 millimetri di pioggia. Come fanno sapere dall’amministrazione comunale, «nonostante l’elevata quantità d’acqua, la rete fognaria ha retto senza particolari criticità, pur operando sotto forte pressione». Tra le strutture maggiormente colpite vi è la Casa della Congregazione delle Suore Minime Dell’Addolorata, dove ha sede anche ladell’infanzia.