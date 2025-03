Tvplay.it - Maignan ai saluti, Milan nel caos: duello da 40 milioni

L’estremo difensore dei rossoneri non ha ancora rinnovato e in caso di mancata Champions l’addio sarebbe ad un passoLa situazione in casaè veramente complicata. In primis la questione societaria: l’esonero di Fonseca per Conceicao racconta di un progetto iniziale non andato a buon fine e tutto questo è accompagnato da un’assenza da parte della dirigenza che non fa felice il popolo rossonero, per usare un eufemismo.ainelda 40(Lapresse) – tvplay.itInfatti il famoso coro (“Cardinale devi vendere, vattene, vattene”) e i 15 minuti di protesta ad inizio gara da parte della Curva più calda del tifo delracconta di un malcontento generale difficile da sopportare anche per i calciatori stessi, obbligati a giocare in un ambiente difficile.