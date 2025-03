Juventusnews24.com - Maifredi appoggia la Juve: «Giusto puntare su Tudor, questa è casa sua. Ecco cosa ha sbagliato Thiago Motta»

di RedazionentusNews24, ex allenatore dellantus, ha commentato così la scelta dei bianconeri di esoneraresu IgorIntervistato da Il Secolo XIX, Gigiha detto la sua sull’esonero die sull’arrivo di Igorsulla panchina bianconera.GENOA– «Sarà drammatica per una squadra, attraente per l’altra. La differenza è nello stato d’animo. Il Genoa con Vieira si è ripreso bene e farà una partita di immagine. Lantus ha l’obbligo morale di tentare di entrare nelle prime quattro perché tutti gli altri impegni sono stati bruciati. L’unica possibilità di salvare qualè entrare in Champions».CONDIVIDE L’ESONERO DIMTOTA E L’AVVENTO DI– «Sì, perché hanno preso un allenatore che conosce il posto di lavoro.