Magnago, arrestato su un'auto rubata dopo un inseguimento per le vie del paese

(Milano), 26 marzo 2025 - Si è concluso con l’arresto di un 41enne l’notturno per le vie diandato in scena nello scorso fine settimana e che ha visto impegnata una pattuglia dei carabinieri evettura risultata poi. I militari, durante un servizio di controllo del territorio e prevenzione dei reati, hanno infatti individuato un uomo che, non appena li ha notati, ha provato a darsi alla fuga salendo in fretta e furia a bordo divettura Citroen C1. L’In quel momento è partito l’, conclusosi quando i militari della Stazione di Castano Primo sono riusciti a bloccare l’auto in fugauna gimkana per le vie del. A bordo della vettura i militari hanno trovato un cittadino di nazionalità marocchina di 41 anni, che ha reagito con violenza al fermo ed è statoper resistenza a pubblico ufficiale, oltre che per ricettazione.