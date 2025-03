Lanazione.it - Maggio Musicale, Zubin Mehta sul podio per l’ultimo appuntamento sinfonico

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 26 marzo 2025 – Ultimo tappa in calendario prima dell’avvio dell’87esimo Festival del. Venerdì 28 marzo, alle ore 20, il direttore emerito a vitatorna suldella Sala Grande alla guida dell’Orchestra delFiorentino per un importante. In apertura il “Concerto in lare per clarinetto e orchestra K. 622” di Wolfgang Amadeus Mozart, solista al clarinetto Edoardo Di Cicco; chiude la serata la celebre Sinfonia n. 1 in rere, conosciuta con il nome di Titan, di Gustav Mahler. Il maestroe l’Orchestra delsono inoltre impegnati sabato 29 marzo alle ore 17:30 a Orvieto, nell’ambito del progetto "Oall’Umbria”, per il tradizionale Concerto di Pasqua. Il concerto dalsarà trasmesso in differita su Rai Radio 3 e il concerto da Orvieto sarà trasmesso su Rai 1 il Venerdì Santo dopo la Via Crucis e su Rai 5 nei giorni successivi la messa in onda.