Iltempo.it - Macron incontra Zelensky: "Revoca delle sanzioni a Mosca? A tempo debito"

Il presidente ucraino Volodymyrè arrivato a Parigi alla vigilia del vertice dei leader dei Paesi "volenterosi" per "mettere a punto" il piano per proteggere la pace in Ucraina. "Siamo al lavoro per ridisegnare la sicurezza in Europa", ha detto poi al termine del bilaterale con Emmanuel. "La questioneverrà sollevata, ma a", è "troppo presto" per parlare dialla Russia, ha dichiarato invece il presidente francese nella conferenza stampa con il leader ucraino all'Eliseo. "Il cessate il fuoco parziale deve consentirci di iniziare a discutere di una pace duratura. La questionedeve essere parte di questo accordo di pace duraturo e solido", ha affermato. "Aderisco al concetto di pace attraverso la forza.